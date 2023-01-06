Долар на готівковому ринку за рік подорожчав майже на 50%, - НБУ

У грудні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,4% до 40,19 гривні. Це був третій місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому з початку 2022 курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за рік 12 224,7 млн доларів. При цьому у населення купили 11 215,2 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 8 590,8 млн доларів і купили 8 625,8 млн доларів.