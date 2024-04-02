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Средняя зарплата чиновников превысила 40 тысяч гривен: где платят больше всего

Украина, Вторник 02 апреля 2024 10:58
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Средняя зарплата чиновников превысила 40 тысяч гривен: где платят больше всего Фото: Зарплата чиновников в Украине выросла до 43 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным аналитического инструмента ("дашборда"), в феврале по сравнению с январем 2024 года средняя зарплата среди государственных органов центрального уровня, подавших данные, увеличилась до 43 тыс. гривен с 38 тыс. гривен, а средний должностной оклад для этих органов увеличилось с 22 до 25 тыс. гривен.

Как отметил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, по сравнению с январем в феврале почти все органы перешли на новую грейдовую систему оплаты труда, поэтому наблюдается рост среднего уровня оплаты труда.

По данным Минфина, сменились средние зарплаты для работников некоторых уровней должностей. Так, например, специалисты профессионального уровня, работающие в государственных органах центрального уровня и перешедшие на новую систему оплаты труда, в среднем получали на 4,2 тыс. гривен больше, чем в январе этого года.

Самые высокие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают зарплату в 86 тысяч гривен.

На втором месте Министерство по делам ветеранов - 69,9 тысяч гривен.

Далее идут:

  • Антимонопольный комитет - 65,9 тысяч гривен,
  • Министерство аграрной политики и продовольствия - 60,2 тысячи гривен,
  • Секретариат Кабинета министров - 59,2 тысяч гривен.

Средняя зарплата чиновников превысила 40 тысяч гривен: где платят больше всего

Зарплата в Украине и зарплата чиновников

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% – премии. С 1 января правительство сокращает количество вакансий государственной службы 19 тысяч.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17 442 гривен, что на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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