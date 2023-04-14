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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 13%: скільки платили у квітні

Фото: пенсії з початку року зросли на 610 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2023 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 615,66 гривень або на 13,3% до 5 238,25 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці зросла на 9 249 осіб до 10 697 170.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3,0%.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.

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