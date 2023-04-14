Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 13%: сколько платили в апреле

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца выросло на 9 249 человек до 10 697 170.

При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3,0%.

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.