Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 13%: сколько платили в апреле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2023 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 615,66 гривен или на 13,3% до 5 238,25 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца выросло на 9 249 человек до 10 697 170.
При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3,0%.
Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.
По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен. Годовая инфляция составила 26,6%.