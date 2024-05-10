В середньому Україна нищить по 3 ворожі танки за день, - SPRAVDI

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила вже понад 3000 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( SPRAVDI ).

"Станом на 9 травня загальна кількість візуально задокументованих втрат (які від реальних завжди відрізняються у менший бік) російських танків сягнула 3000 одиниць", - повідомили в центрі.

За цими підрахунками виходить, що в середньому за кожен з 806 днів повномасштабного вторгнення українці знищували по 3,72 танка. У список входять: