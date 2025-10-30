Серед затриманих - власник фейкового ліцею: СБУ викрила організаторів "ухилянтських схем"

Служба безпеки України та Національна поліція викрили дев'ятьох організаторів "ухилянтських схем" у різних областях України. Серед них - власник ліцею, який існував тільки "на папері".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.
У Вінниці затримано чоловіка, який здійснював фіктивне працевлаштування чоловіків до власного приватного ліцею для отримання відстрочки від мобілізації. Проте навчальний заклад існував лише "на папері" і не мав жодного учня.
Разом із ділком було викрито і його спільницю, яку той призначив директором фейкового закладу освіти.
Крім того, у Вінниці затримали викладача місцевого інституту, який незаконно оформлював призовників на навчання до вишу. Його "клієнти" не складали вступних іспитів, а після зарахування - не відвідували занять.
Ще одного фігуранта СБУ затримала у Дніпрі. За гроші він пропонував мобілізованим чоловікам самовільно залишити військову частину.
Для того, аби схема спрацювала, затриманий безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів частини, який мав "не помітити" втікачів.
На Прикарпатті адвокат за гроші пропонував одруження з особою з інвалідністю, яка потребує догляду. Крім того, він пропонував родичам мобілізованих допомогу у переведенні військових до "тилових" підрозділів ЗСУ.
На Кіровоградщині було затримано двох адміністраторів каналів в Telegram, які публікували геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у ЗСУ. Крім того, один з них закликав до повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.
У Сумах затримано ще двох осіб, які у соцмережах публікували локації блокпостів ТЦК та правоохоронців.
Затриманим було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Всім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ і Нацполіція припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації у Києві. Під час обшуків у злочинців було вилучено понад 17 млн гривень готівкою та іноземну валюту.