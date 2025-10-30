Среди задержанных - владелец фейкового лицея: СБУ разоблачила организаторов "уклонистских схем"

В Виннице задержан мужчина, который осуществлял фиктивное трудоустройство мужчин в собственный частный лицей для получения отсрочки от мобилизации. Однако учебное заведение существовало только "на бумаге" и не имело ни одного ученика.

Вместе с дельцом была разоблачена и его сообщница, которую тот назначил директором фейкового учебного заведения.

Кроме того, в Виннице задержали преподавателя местного института, который незаконно оформлял призывников на обучение в вуз. Его "клиенты" не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления - не посещали занятий.

Еще одного фигуранта СБУ задержала в Днепре. За деньги он предлагал мобилизованным мужчинам самовольно покинуть воинскую часть.

Для того, чтобы схема сработала, задержанный безуспешно пытался подкупить одного из офицеров части, который должен был "не заметить" беглецов.

На Прикарпатье адвокат за деньги предлагал женитьбу с лицом с инвалидностью, которое нуждается в уходе. Кроме того, он предлагал родственникам мобилизованных помощь в переводе военных в "тыловые" подразделения ВСУ.

На Кировоградщине были задержаны два администратора каналов в Telegram, которые публиковали геолокации ТЦК и призывали к избежанию службы в ВСУ. Кроме того, один из них призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в Украине.

В Сумах задержаны еще два человека, которые в соцсетях публиковали локации блокпостов ТЦК и правоохранителей.

Задержанным было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Всем фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.