Війна в Україні

Серед затриманих - власник фейкового ліцею: СБУ викрила організаторів "ухилянтських схем"

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:26
Серед затриманих - власник фейкового ліцею: СБУ викрила організаторів "ухилянтських схем"
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України та Національна поліція викрили дев'ятьох організаторів "ухилянтських схем" у різних областях України. Серед них - власник ліцею, який існував тільки "на папері".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

У Вінниці затримано чоловіка, який здійснював фіктивне працевлаштування чоловіків до власного приватного ліцею для отримання відстрочки від мобілізації. Проте навчальний заклад існував лише "на папері" і не мав жодного учня.

Разом із ділком було викрито і його спільницю, яку той призначив директором фейкового закладу освіти.

Крім того, у Вінниці затримали викладача місцевого інституту, який незаконно оформлював призовників на навчання до вишу. Його "клієнти" не складали вступних іспитів, а після зарахування - не відвідували занять.

Ще одного фігуранта СБУ затримала у Дніпрі. За гроші він пропонував мобілізованим чоловікам самовільно залишити військову частину.

Для того, аби схема спрацювала, затриманий безуспішно намагався підкупити одного з офіцерів частини, який мав "не помітити" втікачів.

На Прикарпатті адвокат за гроші пропонував одруження з особою з інвалідністю, яка потребує догляду. Крім того, він пропонував родичам мобілізованих допомогу у переведенні військових до "тилових" підрозділів ЗСУ.

На Кіровоградщині було затримано двох адміністраторів каналів в Telegram, які публікували геолокації ТЦК і закликали до уникнення служби у ЗСУ. Крім того, один з них закликав до повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.

У Сумах затримано ще двох осіб, які у соцмережах публікували локації блокпостів ТЦК та правоохоронців.

Затриманим було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Всім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ і Нацполіція припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації у Києві. Під час обшуків у злочинців було вилучено понад 17 млн гривень готівкою та іноземну валюту.

