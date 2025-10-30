ua en ru
Среди задержанных - владелец фейкового лицея: СБУ разоблачила организаторов "уклонистских схем"

Украина, Четверг 30 октября 2025 17:26
UA EN RU
Среди задержанных - владелец фейкового лицея: СБУ разоблачила организаторов "уклонистских схем" Фото: СБУ накрыла организаторов схем уклонения от мобилизации (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили девять организаторов "уклонистских схем" в разных областях Украины. Среди них - владелец лицея, который существовал только "на бумаге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

В Виннице задержан мужчина, который осуществлял фиктивное трудоустройство мужчин в собственный частный лицей для получения отсрочки от мобилизации. Однако учебное заведение существовало только "на бумаге" и не имело ни одного ученика.

Вместе с дельцом была разоблачена и его сообщница, которую тот назначил директором фейкового учебного заведения.

Кроме того, в Виннице задержали преподавателя местного института, который незаконно оформлял призывников на обучение в вуз. Его "клиенты" не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления - не посещали занятий.

Еще одного фигуранта СБУ задержала в Днепре. За деньги он предлагал мобилизованным мужчинам самовольно покинуть воинскую часть.

Для того, чтобы схема сработала, задержанный безуспешно пытался подкупить одного из офицеров части, который должен был "не заметить" беглецов.

На Прикарпатье адвокат за деньги предлагал женитьбу с лицом с инвалидностью, которое нуждается в уходе. Кроме того, он предлагал родственникам мобилизованных помощь в переводе военных в "тыловые" подразделения ВСУ.

На Кировоградщине были задержаны два администратора каналов в Telegram, которые публиковали геолокации ТЦК и призывали к избежанию службы в ВСУ. Кроме того, один из них призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в Украине.

В Сумах задержаны еще два человека, которые в соцсетях публиковали локации блокпостов ТЦК и правоохранителей.

Задержанным было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти);
  • ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Всем фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ и Нацполиция прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации в Киеве. Во время обысков у преступников было изъято более 17 млн гривен наличными и иностранную валюту.

