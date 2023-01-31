Серед "вагнерівців" у Донецьку зростає кількість хворих на небезпечні інфекції, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що серед російських окупантів зросла кількість хворих на небезпечні інфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За інформацією у вечірньому зведенні Генштабу, у Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнера" значно зросла кількість хворих на особливо небезпечні інфекції.
На думку Генштабу ЗСУ, це може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.
Днями РБК-Україна повідомляло, що окупанти закривають лікарні в Каховці та Новій Каховці, а обладнання вивезли.
Крім того, ми писали, що у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. При цьому ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.
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