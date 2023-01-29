Окупанти закривають лікарні в Каховці та Новій Каховці, а обладнання вивезли, - Генштаб

Військові Російської Федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки та Нової Каховки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області", заявили в Генштабі.

Вони також додали, що всупереч раніше наданим обіцянкам окупанти нині закривають лікарні у зазначених містах, а працівників ставлять перед фактом, пропонуючи переведення або ж звільнення.