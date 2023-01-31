ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Среди "вагнеровцев" в Донецке растет количество больных опасными инфекциями, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 19:15
Среди "вагнеровцев" в Донецке растет количество больных опасными инфекциями, - Генштаб Фото: количество больных опасными инфекциями среди оккупантов растет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что среди российских оккупантов возросло количество больных опасными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По информации в вечерней сводке Генштаба, в Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнера" значительно возросло количество больных особо опасными инфекциями.

По мнению Генштаба ВСУ, это может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

На днях РБК-Украина сообщало, что оккупанты закрывают больницы в Каховке и Новой Каховке, а оборудование вывезли.

Кроме того, мы писали, что в Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены раненными российскими солдатами. При этом враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненных военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ Донецк окупанти Донбасс
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира