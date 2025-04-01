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Среди украинцев вырос оптимизм поддержки Европы в войне с Россией

Украина, Вторник 01 апреля 2025 11:05
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Среди украинцев вырос оптимизм поддержки Европы в войне с Россией Фото: Владимир Зеленски, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последний год среди украинцев вырос оптимизм в отношении поддержки Запада в войне с Россией. Большинство верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, в марте 2025 года 31% украинцев считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет, он хочет надавить, чтобы Украина пошла на постуки России.

В то же время 62% заявили, что Запад продолжает по мере возможностей продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях.

Среди украинцев вырос оптимизм поддержки Европы в войне с Россией

"Текущие настроения хуже, чем были в 2022 году (то есть вера в Запад снизилась), однако динамика была нелинейной и за последний год мы, наоборот, видим улучшение ситуации", - отмечают социологи.

США и Европа

В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так - 28%.

В случае же США по последним данным 67% считают, что они устали от Украины и давят ради уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира - 24%.

Среди украинцев вырос оптимизм поддержки Европы в войне с Россией

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, 82% украинцев считают, что Украина должна продолжать борьбу, если США окончательно прекратят любую поддержку.

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