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Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС

Україна, Вівторок 25 березня 2025 11:55
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Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС Фото: Капітуляцію в разі припинення допомоги США підтримують 8% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців є однозначний консенсус, що Україна має продовжувати боротьбу, якщо США остаточно припинять будь-яку підтримку. Так вважають 82% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Лише 8% респондентів відповіли, що в таких умовах вони більше схиляються до прийняття капітуляції.

Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС

Крім того, для абсолютної більшості українців - 79% - російські вимоги для припинення вогню є категорично неприйнятними. Готові прийняти їх - 16% (з яких для 14% це є важким варіантом).

Росія публічно зазначила, що до її вимог для припинення вогню належать припинення мобілізації, припинення постачання Заходом зброї Україні та припинення надання Україні розвідувальних даних.

Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

Нагадаємо, за даними КМІС, абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового 30-денного призупинення вогню.

Якщо припинення вогню не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки, то 62% українців категорично не підтримають його. Загалом (хоча і переважно без ентузіазму) будуть готові підтримати - 32%.

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