Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову

За даними Синєгубова, внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей, ще 1 людина загинула.

Також відомо, що серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

"Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", - повідомив він.

Нагадаємо, Росія знову застосувала керовані авіаційні бомби для удару по місту. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Харкова

Зокрема, вчора російські війська знову масовано обстріляли Харків використавши чотири КАБи. В результаті вчорашнього обстрілу у лікарні перебувають понад 40 людей, деякі з них – у тяжкому стані.

В результаті сьогоднішнього удару харківське метро зупинило свій рух та почало працювати лише як укриття.

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