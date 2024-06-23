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Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову

Ілюстративне фото: Росія 23 червня атакувала Харків авіабомбами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень неділі, 23 червня, завдала удару по двох районам міста Харків. Відомо про вже 10 поранених та одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей, ще 1 людина загинула.

Також відомо, що серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

"Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", - повідомив він.

Нагадаємо, Росія знову застосувала керовані авіаційні бомби для удару по місту. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Харкова

Зокрема, вчора російські війська знову масовано обстріляли Харків використавши чотири КАБи. В результаті вчорашнього обстрілу у лікарні перебувають понад 40 людей, деякі з них – у тяжкому стані.

В результаті сьогоднішнього удару харківське метро зупинило свій рух та почало працювати лише як укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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