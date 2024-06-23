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Среди пострадавших - дети. В ОВА уточнили последствия авиаудара по Харькову

Иллюстративное фото: Россия 23 июня атаковала Харьков авиабомбами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем воскресенья, 23 июня, нанесла удар по двум районам города Харькова. Известно уже о 10 раненых и одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

По данным Синегубова, в результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районов Харькова травмированы 10 человек, еще 1 человек погиб.

Также известно, что среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

"Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению. Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии", - сообщил он.

Напомним, Россия снова применила управляемые авиационные бомбы для удара по городу. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их - читайте в материале РБК-Украина.

Обстрелы Харькова

В частности, вчера российские войска снова массированно обстреляли Харьков, использовав четыре КАБа. В результате вчерашнего обстрела в больнице находятся более 40 человек, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

В результате сегодняшнего удара харьковское метро остановило свое движение и начало работать только как укрытие.

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