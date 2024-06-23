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Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Харків, Неділя 23 червня 2024 09:15
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Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан постраждалих Фото: в ОВА розповіли про стан постраждалих після обстрілу Харкова 22 червня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Після обстрілу Харкова 22 червня, у лікарні перебувають понад 40 людей. Четверо з них - у тяжкому стані.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

"Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно", - розповів він.

Синєгубов зазначив, що ймовірніше, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів.

Атака на Харків

22 червня російські війська КАБами атакували Харків. Повідомлялося про чотири удари по місту. В ОВА розповіли, що окупанти обстріляли житловий будинок. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та двох поранених.

Пізніше кількість постраждалих почала різко збільшуватися - 15, 18. Пізніше вже з'явилася інформація про трьох загиблих та 29 постраждалих.

Вже 23 червня в ДСНС повідомили про двох загиблих та 53 поранених. Також у відомстві додали, що рятувальна операція завершена.

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