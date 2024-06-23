Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Після обстрілу Харкова 22 червня, у лікарні перебувають понад 40 людей. Четверо з них - у тяжкому стані.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Синєгубов зазначив, що ймовірніше, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів.

"Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно", - розповів він.

За його словами, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

Атака на Харків

22 червня російські війська КАБами атакували Харків. Повідомлялося про чотири удари по місту. В ОВА розповіли, що окупанти обстріляли житловий будинок. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та двох поранених.

Пізніше кількість постраждалих почала різко збільшуватися - 15, 18. Пізніше вже з'явилася інформація про трьох загиблих та 29 постраждалих.

Вже 23 червня в ДСНС повідомили про двох загиблих та 53 поранених. Також у відомстві додали, що рятувальна операція завершена.

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