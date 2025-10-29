UA

Серед поранених - діти. Росіяни атакували дитячу лікарню у Херсоні

Фото: росіяни атакували дитячу лікарню у Херсоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська зранку з артилерії вдарили по дитячій лікарні у Херсоні. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед них – діти та медичні працівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 29 жовтня близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди. Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

У прокуратурі підкреслюють, що обстріли цивільних об’єктів, зокрема закладів охорони здоров’я, є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Удари РФ по Херсону

Війська РФ не припиняють удари по Херсону та навколишнім громадам. Так, 28 жовтня російські війська обстріляли Херсонську громаду, унаслідок чого загинула одна людина, а пошкоджено житлові будинки, гаражі та інфраструктуру.

Росіяни били по житлових районах із артилерії та застосовували ударні дрони. Відомо також, що 6 осіб дістали поранення. Постраждалим було оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Також 24 жовтня російські війська завдали удару по Херсону з реактивних систем залпового вогню, підтягнувши установки на граничну дальність.

