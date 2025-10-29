Среди раненых - дети. Россияне атаковали детскую больницу в Херсоне

По данным следствия, 29 октября около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения. Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

В прокуратуре подчеркивают, что обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.