Среди раненых - дети. Россияне атаковали детскую больницу в Херсоне

Фото: россияне атаковали детскую больницу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром из артиллерии ударили по детской больнице в Херсоне. В результате обстрела есть пострадавшие, среди них - дети и медицинские работники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 29 октября около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения. Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

В прокуратуре подчеркивают, что обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

 

Удары РФ по Херсону

Войска РФ не прекращают удары по Херсону и окружающим общинам. Так, 28 октября российские войска обстреляли Херсонскую общину, в результате чего погиб один человек, а повреждены жилые дома, гаражи и инфраструктура.

Россияне били по жилым районам из артиллерии и применяли ударные дроны. Известно также, что 6 человек получили ранения. Пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Также 24 октября российские войска нанесли удар по Херсону из реактивных систем залпового огня, подтянув установки на предельную дальность.

