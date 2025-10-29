Среди раненых - дети. Россияне атаковали детскую больницу в Херсоне

Российские войска утром из артиллерии ударили по детской больнице в Херсоне. В результате обстрела есть пострадавшие, среди них - дети и медицинские работники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, 29 октября около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.
В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения. Прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
В прокуратуре подчеркивают, что обстрелы гражданских объектов, в частности учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
Войска РФ не прекращают удары по Херсону и окружающим общинам. Так, 28 октября российские войска обстреляли Херсонскую общину, в результате чего погиб один человек, а повреждены жилые дома, гаражи и инфраструктура.
Россияне били по жилым районам из артиллерии и применяли ударные дроны. Известно также, что 6 человек получили ранения. Пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Также 24 октября российские войска нанесли удар по Херсону из реактивных систем залпового огня, подтянув установки на предельную дальность.