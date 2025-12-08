ua en ru
Серед нападників на артистів "Гуцулії" були неповнолітні: поліція вручила підозри

Понеділок 08 грудня 2025 18:21
Серед нападників на артистів "Гуцулії" були неповнолітні: поліція вручила підозри Фото: Поліція вручила підозри нападникам на артистів "Гуцулії" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Національна поліція встановила всіх учасників нападу на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", який стався у місті Шептицький на Львівщині.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Правоохоронці встановили чотирьох фігурантів - двом із них по 21 рік, іншим 17 та 18 років. Трьом уже повідомили про підозру за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб".

Ще один учасник нападу переховується, тому підозру вручили його батькові у встановленому законом порядку.

Один із підозрюваних - під домашнім арештом

Суд вже обрав одному з підозрюваних запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Поліція подала аналогічні клопотання щодо інших учасників нападу.

За словами Клименка, Головна інспекція МВС перевіряє дії співробітників Управління поліції охорони, які прибули на місце події. Висновки службового розслідування стануть підставою для подальших рішень.

"Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - наголосив міністр.

Нагадаємо, група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія" у Львівській області. Під час комендантської години шестеро юнаків та дівчат на території АЗС зайшли до автобуса колективу, спровокували конфлікт і побили артистів, унаслідок чого кілька людей отримали забої, струс мозку та переломи.

Національна поліція Міністерство внутрішніх справ України Клименко Львівська область
