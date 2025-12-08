Серед нападників на артистів "Гуцулії" були неповнолітні: поліція вручила підозри

Національна поліція встановила всіх учасників нападу на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", який стався у місті Шептицький на Львівщині.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

Правоохоронці встановили чотирьох фігурантів - двом із них по 21 рік, іншим 17 та 18 років. Трьом уже повідомили про підозру за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб".

Ще один учасник нападу переховується, тому підозру вручили його батькові у встановленому законом порядку.

Один із підозрюваних - під домашнім арештом

Суд вже обрав одному з підозрюваних запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Поліція подала аналогічні клопотання щодо інших учасників нападу.

За словами Клименка, Головна інспекція МВС перевіряє дії співробітників Управління поліції охорони, які прибули на місце події. Висновки службового розслідування стануть підставою для подальших рішень.

"Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання", - наголосив міністр.