ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Среди нападавших на артистов "Гуцулии" были несовершеннолетние: полиция вручила подозрения

Понедельник 08 декабря 2025 18:21
UA EN RU
Среди нападавших на артистов "Гуцулии" были несовершеннолетние: полиция вручила подозрения Фото: Полиция вручила подозрения нападавшим на артистов "Гуцулии" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Национальная полиция установила всех участников нападения на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия", которое произошло в городе Шептицкий во Львовской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Правоохранители установили четырех фигурантов - двум из них по 21 году, другим 17 и 18 лет. Трем уже сообщили о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".

Еще один участник нападения скрывается, поэтому подозрение вручили его отцу в установленном законом порядке.

Один из подозреваемых - под домашним арестом

Суд уже избрал одному из подозреваемых меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Полиция подала аналогичные ходатайства в отношении других участников нападения.

По словам Клименко, Главная инспекция МВД проверяет действия сотрудников Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия. Выводы служебного расследования станут основанием для дальнейших решений.

"Поступок этих юношей - это нападение на людей. Это преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", - подчеркнул министр.

Напомним, группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия" во Львовской области. Во время комендантского часа шестеро юношей и девушек на территории АЗС зашли в автобус коллектива, спровоцировали конфликт и избили артистов, в результате чего несколько человек получили ушибы, сотрясение мозга и переломы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Министерство внутренних дел Украины Клименко Львовская область
Новости
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте