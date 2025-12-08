Среди нападавших на артистов "Гуцулии" были несовершеннолетние: полиция вручила подозрения

Национальная полиция установила всех участников нападения на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия", которое произошло в городе Шептицкий во Львовской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко .

Правоохранители установили четырех фигурантов - двум из них по 21 году, другим 17 и 18 лет. Трем уже сообщили о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".

Еще один участник нападения скрывается, поэтому подозрение вручили его отцу в установленном законом порядке.

Один из подозреваемых - под домашним арестом

Суд уже избрал одному из подозреваемых меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Полиция подала аналогичные ходатайства в отношении других участников нападения.

По словам Клименко, Главная инспекция МВД проверяет действия сотрудников Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия. Выводы служебного расследования станут основанием для дальнейших решений.

"Поступок этих юношей - это нападение на людей. Это преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание", - подчеркнул министр.