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Серед головних тем – допомога Україні. Прем'єр Японії відвідає США та низку країн ЄС

Фото: Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує відвідати Францію, Італію, Британію, Канаду та США з 9 по 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

У ході поїздки заплановані зустрічі з лідерами країн для обговорення широкого кола тем, серед яких важливе місце займе обговорення російського вторгнення, а також нові кроки військової та гуманітарної допомоги Україні.

Кісіда також має намір посилити співпрацю для успіху саміту G7 у Хіросімі під головуванням Японії цього року.

Раніше ми писали, що Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Також повідомлялося, що Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки" , який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

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