Среди главных тем – помощь Украине. Премьер Японии посетит США и ряд стран ЕС

Премьер-министр Фумио Кисида планирует посетить Францию, Италию, Британию, Канаду и США с 9 по 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Кисида также намерен усилить сотрудничество для успеха саммита G7 в Хиросиме под председательством Японии в этом году.

В ходе поездки запланированы встречи с лидерами стран для обсуждения широкого круга тем, среди которых важное место займет обсуждение российского вторжения, а также новые шаги по военной и гуманитарной помощи Украине.

Ранее мы писали, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Также сообщалось, что Япония начала подготовку саммита стран "Большой семерки", который должен состояться в Хиросиме в мае 2023 года.

Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

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