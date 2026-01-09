ua en ru
Сербський завод отримав першу нафту після скасування санкцій США, - Reuters

Сербія, П'ятниця 09 січня 2026 19:36
Сербський завод отримав першу нафту після скасування санкцій США, - Reuters Фото: сербський нафтопереробний завод отримав першу нафту з РФ після скасування санкцій США (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Перші вантажі нафти прибули до Сербії після тимчасового зняття американських санкцій. Завод готується до запуску, щоб уникнути дефіциту пального у зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сербська нафтова компанія NIS, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпром нафта", отримала перші партії сирої нафти, необхідні для запуску єдиного нафтопереробного заводу країни в Панчеві.

Доставка відбувається через Хорватський Адріатичний трубопровід (JANAF) - єдиний маршрут для постачання сирої нафти до Сербії, яка не має виходу до моря.

Перший вантаж вагою 85 000 тонн іракської нафти з Кіркука вже зберігається на терміналі Омішаль у Хорватії. NIS також забезпечила меншу партію лівійської нафти Es Sider, яка надійде пізніше в січні.

За розрахунками, ці обсяги дозволять нафтопереробному заводу працювати щонайменше дев’ять днів на повну потужність.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що завод запрацює 17-18 січня, а виробництво почнеться 25-26 січня.

США тимчасово зупинили санкції проти NIS до 23 січня, щоб дати компанії можливість перевезти міжнародні вантажі. Крім того, США дали час до 24 березня для переговорів щодо продажу російських акцій NIS угорській компанії MOL.

Санкції США проти нафти з РФ

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти NIS у рамках обмежень енергетичного сектора Росії через війну в Україні.

Через це поставки сирої нафти до Сербії були заморожені, викликавши занепокоєння щодо зимового дефіциту палива.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Росія зазнала наймасштабнішого падіння видобутку сирої нафти за останні 18 місяців. Основними причинами стали західні санкції та удари по нафтопереробній інфраструктурі України.

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть", що спричинило проблеми для закордонних активів компаній і суттєве падіння їхньої капіталізації.

Також ми писали, що станом на початок січня 2026 року, через санкції, щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на 500 млн доларів. Крім того, президент США Дональд Трамп схвалив двопартійний законопроект, який передбачає введення 500%-вих мит для покупців російських енергоресурсів.

