Сербский завод получил первую нефть после отмены санкций США, - Reuters
Первые грузы нефти прибыли в Сербию после временного снятия американских санкций. Завод готовится к запуску, чтобы избежать дефицита топлива в зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпром нефть", получила первые партии сырой нефти, необходимые для запуска единственного нефтеперерабатывающего завода страны в Панчеве.
Доставка происходит через Хорватский Адриатический трубопровод (JANAF) - единственный маршрут для поставки сырой нефти в Сербию, которая не имеет выхода к морю.
Первый груз весом 85 000 тонн иракской нефти из Киркука уже хранится на терминале Омишаль в Хорватии. NIS также обеспечила меньшую партию ливийской нефти Es Sider, которая поступит позже в январе.
По расчетам, эти объемы позволят нефтеперерабатывающему заводу работать не менее девяти дней на полную мощность.
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что завод заработает 17-18 января, а производство начнется 25-26 января.
США временно остановили санкции против NIS до 23 января, чтобы дать компании возможность перевезти международные грузы. Кроме того, США дали время до 24 марта для переговоров о продаже российских акций NIS венгерской компании MOL.
Санкции США против нефти из РФ
В октябре 2025 года США ввели санкции против NIS в рамках ограничений энергетического сектора России из-за войны в Украине.
Из-за этого поставки сырой нефти в Сербию были заморожены, вызвав беспокойство относительно зимнего дефицита топлива.
Напомним, что в декабре 2025 года Россия испытала самое масштабное падение добычи сырой нефти за последние 18 месяцев. Основными причинами стали западные санкции и удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины.
В конце октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", что повлекло проблемы для зарубежных активов компаний и существенное падение их капитализации.
Также мы писали, что по состоянию на начало января 2026 года, из-за санкций, еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов. Кроме того, президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который предусматривает введение 500%-ных пошлин для покупателей российских энергоресурсов.