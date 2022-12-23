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Сербські протестувальники висунули три умови для розбору барикад на півночі Косова

Фото: учасники акції сербів на півночі Косова (скрин з відео evropaelire.org)
Автор: Володимир Костирін

Сербські протестувальники назвали умови для розблокування доріг на півночі Косова, частково визнаної держави. Організатори мітингу, серед іншого, вимагали звільнення затриманих правоохоронцями учасників акції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на балканську службу "Радіо Свобода".

Оголосив вимоги президент "Сербського списку", голова найбільшої партії сербів у Косові Горан Ракіч на маніфестації, яка пройшла 22 грудня в селі Рударі муніципалітету Звечан, і зібрала близько 1,5 тисяч людей.

Крім звільнення затриманих сербів, мітингувальники вимагали виведення спецпідрозділів косовської поліції та "відкликання таємних списків на арешт та вбивство сербів".

За словами Радкіча, без виконання цих умов не буде зняття барикад, а розв'язання цієї кризи знаходиться "виключно у Приштині".

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла спростував заяви про наявність у косовській поліції списків, за якими правоохоронці заарештовують колишніх поліцейських сербської національності.

Також урядовець додав, що поліцейські сили можуть усунути барикади, але він хоче, щоб їх прибрали або серби, або війська міжнародної миротворчої місії під керівництвом НАТО в Косові (KFOR).

У протестах взяли участь члени сербської громади, що живуть на південь від річки Ібар, що відокремлює північ Косова від півдня, і переважно є працівниками сербських установ у Косові.

Деякі протестувальники повідомили журналістам, що взяли участь у протесті, щоб боротися за свої права, проте інші сказали, що їх змусили вийти на мітинг.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема, сербського відділення російської воєнізованої групи "Вагнера".

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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