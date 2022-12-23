Сербські протестувальники висунули три умови для розбору барикад на півночі Косова

Оголосив вимоги президент "Сербського списку", голова найбільшої партії сербів у Косові Горан Ракіч на маніфестації, яка пройшла 22 грудня в селі Рударі муніципалітету Звечан, і зібрала близько 1,5 тисяч людей.

Крім звільнення затриманих сербів, мітингувальники вимагали виведення спецпідрозділів косовської поліції та "відкликання таємних списків на арешт та вбивство сербів".

За словами Радкіча, без виконання цих умов не буде зняття барикад, а розв'язання цієї кризи знаходиться "виключно у Приштині".

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла спростував заяви про наявність у косовській поліції списків, за якими правоохоронці заарештовують колишніх поліцейських сербської національності.

Також урядовець додав, що поліцейські сили можуть усунути барикади, але він хоче, щоб їх прибрали або серби, або війська міжнародної миротворчої місії під керівництвом НАТО в Косові (KFOR).

У протестах взяли участь члени сербської громади, що живуть на південь від річки Ібар, що відокремлює північ Косова від півдня, і переважно є працівниками сербських установ у Косові.

Деякі протестувальники повідомили журналістам, що взяли участь у протесті, щоб боротися за свої права, проте інші сказали, що їх змусили вийти на мітинг.