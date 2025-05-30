У Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила в постачанні зброї Україні

Керівництво заводу заявило, що вибух стався близько 7:30. Причиною вибуху назвали випадкове спрацювання підсилювача детонатора під час пресування вибухової речовини пентриту.

У результаті інциденту один працівник заводу отримав порізи. Ще у чотирьох робітників контузія, вони повідомили про дзвін у вухах. Постраждалих відправили до лікарні для надання допомоги та перевірки слуху.

Додамо, що це не перший вибух на заводі Krušik. Подібні інциденти відбувалися в серпні 2022 року, в січні та травні 2023 року, а також у серпні 2024 року.