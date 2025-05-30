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В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в поставках оружия Украине

Фото: в Сербии произошел взрыв на заводе Krušik (krusik.rs)
Автор: Наталья Юрченко

В Сербии утром 30 мая произошел взрыв на оборонном заводе Krušik, который находится в городе Валево. Накануне РФ обвиняла это предприятие в передаче оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода" и РТС.

Руководство завода заявило, что взрыв произошел около 7:30. Причиной взрыва назвали случайное срабатывание усилителя детонатора во время прессования взрывчатого вещества пентрита.

В результате инцидента один работник завода получил порезы. Еще у четырех рабочих контузия, они сообщили о звоне в ушах. Пострадавших отправили в больницу для оказания помощи и проверки слуха.

Добавим, что это не первый взрыв на заводе Krušik. Подобные инциденты происходили в августе 2022 года, в январе и мае 2023 года, а также в августе 2024 года.

 

 

Обвинения РФ в сторону Сербии

Напомним, накануне Служба внешней разведки России заявила, что ряд оборонных предприятий Сербии продолжают поставлять боеприпасы в Украину вопреки военному нейтралитету.

В списке Москвы были крупнейшие компании сербского военно-промышленного комплекса, в частности Krusik, Yugoimport SDPR, Zenitprom, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Россия утверждает, что сербские заводы якобы используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, среди которых Чехия, Польша, Болгария и страны Африки.

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения РФ. Он заявил, что "некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности".

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