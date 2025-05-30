В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в поставках оружия Украине

Руководство завода заявило, что взрыв произошел около 7:30. Причиной взрыва назвали случайное срабатывание усилителя детонатора во время прессования взрывчатого вещества пентрита.

В результате инцидента один работник завода получил порезы. Еще у четырех рабочих контузия, они сообщили о звоне в ушах. Пострадавших отправили в больницу для оказания помощи и проверки слуха.

Добавим, что это не первый взрыв на заводе Krušik. Подобные инциденты происходили в августе 2022 года, в январе и мае 2023 года, а также в августе 2024 года.