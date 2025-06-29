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У Сербії спалахнули масштабні протести: сталися сутички

Неділя 29 червня 2025 01:11
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У Сербії спалахнули масштабні протести: сталися сутички Фото: протести в Сербії (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У сербському Белграді ввечері, 28 червня, стартували масштабні акції протесту за участю студентів та опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Blic.

Демонстранти вийшли на мітинг із вимогою проведення дострокових виборів. Акція протесту переросла в сутички з поліцією. Застосовано сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Поліція заблокувала підходи вулицею Князя Мілоша до Піонерського парку, а також вулицею Короля Мілана до Президентської адміністрації.

Силовики розділили демонстрантів на три групи і почали їх відтісняти. На бульварі Краля Александра затримали щонайменше двох чоловіків.

Протестувальники кидали в силовиків піротехніку та інші предмети, а також намагалися прорвати поліцейське оточення. Почалися затримання.

Протести в Сербії

Масштабна акція протесту стала продовженням мітингів проти корупції, які тривають з кінця минулого року. Вони спалахнули через обвалення даху на залізничному вокзалі в Нові-Саді, внаслідок чого загинули 16 осіб.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протести в Белграді "кольоровими революціями".

У березні 2025 року віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести.

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