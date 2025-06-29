ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сербии вспыхнули масштабные протесты: произошли столкновения

Воскресенье 29 июня 2025 01:11
UA EN RU
В Сербии вспыхнули масштабные протесты: произошли столкновения Фото: протесты в Сербии (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В сербском Белграде вечером, 28 июня, стартовали масштабные акции протеста с участием студентов и оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Blic.

Демонстранты вышли на митинг с требованием проведения досрочных выборов. Акция протеста переросла в столкновения с полицией. Применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Полиция заблокировала подходы по улице Князя Милоша к Пионерскому парку, а также по улице Короля Милана к Президентской администрации.

Силовики разделили демонстрантов на три группы и начали их оттеснять. На бульваре Краля Александра задержали минимум двух мужчин.

Протестующие бросали в силовиков пиротехнику и другие предметы, а также пытались прорвать полицейское оцепление. Начались задержания.

Протесты в Сербии

Масштабная акция протеста стала продолжением митингов против коррупции, которые продолжаются с конца прошлого года. Они вспыхнули из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек.

Президент Сербии Александар Вучич протесты в Белграде "цветными революциями".

В марте 2025 года вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин заявил, что российские спецслужбы помогали сдерживать многомесячные антиправительственные протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу