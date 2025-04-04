Причина не в Україні. Чому Вучич називає протести в Сербії "кольоровими революціями"

Як зазначила міжнародна оглядачка та редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталя Іщенко, Вучич полюбляє лякати сербів "майданами" та "кольоровими революціями", як тільки починаються якісь антиурядові акції. Українцями це зазвичай сприймається, як відсилка до наших революцій, але, на думку Іщенко, насправді ж мова йде не про них.

"Сербія – колиска "кольорової революції". Перша так звана "кольорова революція" сталася тоді, коли серби повалили режим Мілошевича", – пояснила Іщенко.

За її словами, в ті часи Вучич входив до команди Мілошевича, тож, коли він каже про "майдан", то насамперед згадує саме ті часи, а не Україну, вважає Іщенко.

"Він дуже добре знає, про що йдеться. І тому анонсував, що вже почав писати книгу про те, як боротися з "кольоровими революціями". Вучич вважає, що переміг цю "кольорову революцію", не допустив її і таке інше", - розповідає вона РБК-Україна.

А боротися з протестами Вучичу допомагає ніхто інший, як Москва. Росія глибоко залучена до зусиль із недопущення зміни влади в Сербії, усвідомлюючи, що наступний уряд не буде проросійським, впевнений екс-директор Християнсько-демократичної партії Сербії Чедомир Стойкович.

"Однак останні десятиліття показують, що Кремль завжди грає на обидва боки: підтримуючи проросійський уряд, він одночасно прагне впливати на опозицію, щоб зберегти свій вплив у цільовій країні під час зміни влади. Ця ситуація не є винятком. Було б корисно, якби Європа, Україна та Захід загалом допомогли сербській опозиції розпізнати ці спроби Кремля, посилюючи їхню стійкість до такого впливу. У будь-якому разі Кремль не зможе чинити на майбутній уряд такого ж впливу, як на чинний", - вважає він.

Студентські протести у Сербії

У Сербії тривають масові протести після трагедії на залізничній станції в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинули 15 людей. На тлі зростаючого суспільного обурення у відставку подали міністри торгівлі, будівництва, транспорту та інфраструктури, однак протестувальники продовжують звинувачувати уряд президента Александра Вучича в корупції й вимагають глибших змін.

Прем’єр-міністр Мілош Вуцевіч також оголосив про свою відставку, заявивши, що це крок для зниження напруженості. У листопаді 2024 року у Белграді вже проходили антиурядові акції, а ще раніше, у грудні 2023-го, спалахнули протести через результати парламентських виборів.

А вкінці січня Вучив допустив ймовірність проведення дострокових парламентських виборів у квітні. В березні ж він заявив про готовність провести вибори за умови того, що цього вимагатиме опозиція.