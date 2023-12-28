У Сербії прокуратура звинуватила протестувальників у намаганні змінити конституційний лад

Вища прокуратура в Белграді (Сербія) інкримінує громадянам, заарештованим під час протестів проти результатів парламентських та місцевих виборів, злочин, спрямований на насильницьку зміну конституційного ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight .

Це доповнює обвинувачення учасників акцій протесту в насильницькій поведінці на публічному заході.

Покарання за ці злочини може становити від 6 місяців до 5 років позбавлення волі.

Як заявили в сербській прокуратурі, семеро осіб визнали провину та "уклали угоду про визнання (їх) кримінальних злочинів з умовним тюремним ув'язненням і штрафами, які ... будуть передані до Високого суду в Белграді для... підтвердження".

Зазначається, що вони домовилися про умовний термін ув'язнення на 6 місяців з випробувальним терміном на 2 роки та штраф у розмірі 20 000 динарів (170 євро) і 10 000 динарів (85 євро).

Представник прокуратури Белграда також розповів, що запропонував додаткове затримання для 11 підозрюваних, щоб вони не повторили те саме правопорушення протягом короткого періоду часу.

Вищий суд у Белграді вирішив залишити 4 з 11 осіб під вартою максимум на 30 днів, ще 5 людей - помістити під домашній арешт без електронного нагляду, а 1 особу - звільнити.

Також зазначається, що серед обвинувачених є деякі опозиційні активісти. Як стверджує один із лідерів опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" Мірослав Алексич, звинувачення абсолютно неправдиві.

Представники захисту обвинувачених кажуть, що справа схожа на розслідування політичної партії, а не "на слухання з боку прокуратури".

Протести у Сербії через фальсифікацію виборів

Нагадаємо, 17 грудня у Сербії відбулися позачергові парламентські та місцеві вибори. Вучич оголосив про перемогу правлячої партії "Сербська прогресивна партія".

Після оголошення результатів виборів сотні людей вийшли на протести. Опозиція вважає вибори сфальсифікованими та закликала до анулювання результатів голосування.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ заявили про втручання влади на виборах.

На тлі цього у столиці Сербії Белграді люди кілька днів поспіль проводять акції протесту проти результатів виборів, які називають сфальсифікованими.