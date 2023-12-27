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У Сербії протести опозиції тривають уже дев'ять днів

Белград, Середа 27 грудня 2023 06:30
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У Сербії протести опозиції тривають уже дев'ять днів Фото: у Сербії протести опозиції тривають уже дев'ять днів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У столиці Сербії Белграді 26 грудня люди зібралися на чергову акцію протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Europa .

Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" вже дев'ять днів проводить протести проти результатів парламентських та місцевих виборів, що відбулися 17 грудня.

"Ми не визнаємо крадіжку, і виборчу волю громадян буде захищено", - заявив під час протесту 26 грудня Володимир Обрадович, кандидат від коаліції "Сербія проти насильства" на посаду мера Белграда.

Одна з лідерів головної опозиційної партії Сербії Марініка Тепіч пообіцяла продовжити голодування на знак протесту проти фальшування виборів.

Фальсифікація виборів у Сербії

Нагадаємо, 17 грудня у Сербії відбулися позачергові парламентські та місцеві вибори. Вучич оголосив про перемогу правлячої партії "Сербська прогресивна партія".

Після оголошення результатів виборів сотні людей вийшли на протести. Опозиція вважає вибори сфальсифікованими та закликала до анулювання результатів голосування.

До речі, ми писали, що спостерігачі ОБСЄ заявили про втручання влади на виборах.

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