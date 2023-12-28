В Сербии прокуратура обвинила протестующих в попытке изменить конституционный порядок

Высшая прокуратура в Белграде (Сербия) инкриминирует гражданам, арестованным во время протестов против результатов парламентских и местных выборов, преступление, направленное на насильственное изменение конституционного строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight .

Это дополняет обвинение участников акций протеста в насильственном поведении на публичном мероприятии.

Наказание за эти преступления может составлять от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Как заявили в сербской прокуратуре, семь человек признали вину и "заключили соглашение о признании (их) уголовных преступлений с условным тюремным заключением и штрафами, которые... будут переданы в Высокий суд в Белграде для... подтверждения".

Отмечается, что они договорились об условном сроке заключения на 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года и штрафе в размере 20 000 динаров (170 евро) и 10 000 динаров (85 евро).

Представитель прокуратуры Белграда также рассказал, что предложил дополнительное задержание для 11 подозреваемых, чтобы они не повторили то же правонарушение в течение короткого периода времени.

Высший суд в Белграде решил оставить 4 из 11 человек под стражей максимум на 30 дней, еще 5 человек - поместить под домашний арест без электронного надзора, а 1 человека - освободить.

Также отмечается, что среди обвиняемых есть некоторые оппозиционные активисты. Как утверждает один из лидеров оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" Мирослав Алексич, обвинения совершенно ложны.

Представители защиты обвиняемых говорят, что дело похоже на расследование политической партии, а не "на слушания со стороны прокуратуры".

Протесты в Сербии из-за фальсификации выборов

Напомним, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные парламентские и местные выборы. Учитель объявил о победе правящей партии "Сербская прогрессивная партия".

После объявления результатов выборов сотни людей вышли на протесты. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и призвала к аннулированию результатов голосования.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заявили о вмешательстве властей на выборах.

На фоне этого в столице Сербии Белграде люди несколько дней подряд проводят акции протеста против результатов выборов, которые называют сфальсифицированными.