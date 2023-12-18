У Сербії опозиція протестує проти фальсифікацій під час виборів: деталі

Протестувальники, переважно прихильники коаліції "Проєвропейська Сербія проти насильства", зібралися перед будівлями виборчої комісії та міських зборів. Вони вимагали скасування виборів, звинувачуючи правлячу партію "Сербська прогресивна партія" у незаконному підвезенні автобусами людей з інших регіонів та з-за меж країни для голосування у столиці.

"Ми не хочемо і не маємо визнавати вибори в Белграді, тому що вони поза законом: були використані люди з інших країн", - заявила Марініка Тепіч, представник коаліції "Сербія проти насильства" перед будівлею Республіканської виборчої комісії (РІК).

Також її колега з партії Мирослав Алексич пізно увечері 17 грудня закликав до анулювання результатів голосування у столиці, заявивши, що людей привезли для голосування у Белграді.

"З огляду на те, що понад 40 000 осіб, які не мають законного місця проживання в Белграді, були залучені для підтримки списку SNS, який кардинально змінив виборчу волю жителів Белграда, ми вимагаємо скасування виборів у місті Белграді та повторення голосування до міських зборів", - заявили в коаліції.

Пізніше Тепіч та Мирослав Алексич оголосили про початок голодування. Вони її припинять, коли вибори у Белграді будуть анульовані.

Вибори у Сербії

Президент Сербії Олександр Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив нові парламентські та місцеві вибори на 17 грудня 2023 року. Попередні загальні вибори у Сербії відбулися у квітні 2022 року, а наступні за графіком парламентські вибори планувалися на 2026 рік.

Вучич оголосив про перемогу правлячої партії "Сербська прогресивна партія". Опозиція вважає вибори сфальшованими.

Раніше ми писали, що спостерігачі ОБСЄ заявили про втручання влади на вибори.