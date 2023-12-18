RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сербии оппозиция протестует против фальсификаций на выборах: детали

Иллюстративное фото: в Сербии оппозиция протестует против фальсификаций на выборах (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Белграде сотни людей вышли на протесты после объявления результатов выборов избирательной комиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Liberty.

Протестующие, в основном сторонники коалиции "Проевропейская Сербия против насилия", собрались перед зданиями избирательной комиссии и городского собрания. Они требовали отмены выборов, обвиняя правящую партию "Сербская прогрессивная партия" в незаконном подвозе автобусами людей из других регионов и из-за пределов страны для голосования в столице.

"Мы не хотим и не должны признавать выборы в Белграде, потому что они вне закона: были использованы люди из других стран", - заявила Мариника Тепич, представитель коалиции "Сербия против насилия", перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Также ее коллега из партии Мирослав Алексич поздно вечером 17 декабря призвал к аннулированию результатов голосования в столице, заявив, что людей привезли для голосования в Белграде.

"Учитывая, что более 40 000 человек, не имеющих законного места жительства в Белграде, были привлечены для поддержки списка SNS, который кардинально изменил избирательную волю жителей Белграда, мы требуем отмены выборов в городе Белграде и повторения голосования в городское собрание", - заявили в коалиции.

Позже Тепич и Мирослав Алексич объявили об начале голодовки. Они ее прекратят, когда выборы в Белграде будут аннулированы.

Выборы в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год.

Вучич объявил о победе правящей партии "Сербская прогрессивная партия". Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

Ранее мы писали, что наблюдатели ОБСЕ заявили о вмешательстве властей на выборах. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия