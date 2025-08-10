У Сербії міністр з інсультом потрапив до лікарні після прямого ефіру

Інцидент стався 6 серпня під час інтерв'ю на сербському каналі TV Pink. Глішичу стало погано, і трансляцію припинили.

У мережі опублікували записи ефіру. На кадрах помітно, що ведучі стурбовані станом міністра, який продовжив розмову, попри проблеми зі здоров'ям.



Голова керівної партії SNS Мілош Вучевич відвідав Глішича в лікарні у неділю, 10 серпня.

Президент Сербії Александар Вучич також відвідував Глішича у четвер, 7 серпня, після того, як міністру зробили операцію. За словами Вучича, міністр поки важко розмовляє, але може рухати правою рукою і правою ногою.