В Сербии министр с инсультом попал в больницу после прямого эфира

Министр финансов Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире на телевидении. Сейчас чиновник находится в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.
Инцидент произошел 6 августа во время интервью на сербском канале TV Pink. Глишичу стало плохо, и трансляцию прекратили.
В сети опубликовали записи эфира. На кадрах заметно, что ведущие обеспокоены состоянием министра, который продолжил разговор, несмотря на проблемы со здоровьем.
Председатель правящей партии SNS Милош Вучевич посетил Глишича в больнице в воскресенье, 10 августа.
Президент Сербии Александар Вучич также посещал Глишича в четверг, 7 августа, после того, как министру сделали операцию. По словам Вучича, министр пока трудно разговаривает, но может двигать правой рукой и правой ногой.
Напомним, в апреле 2023 года президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Позже СМИ распространяли слухи, что якобы Эрдоган пережил сердечный приступ. Но президент Турции сказал, что у него было расстройство желудка.