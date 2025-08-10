В Сербии министр с инсультом попал в больницу после прямого эфира

Инцидент произошел 6 августа во время интервью на сербском канале TV Pink. Глишичу стало плохо, и трансляцию прекратили.

В сети опубликовали записи эфира. На кадрах заметно, что ведущие обеспокоены состоянием министра, который продолжил разговор, несмотря на проблемы со здоровьем.



Председатель правящей партии SNS Милош Вучевич посетил Глишича в больнице в воскресенье, 10 августа.

Президент Сербии Александар Вучич также посещал Глишича в четверг, 7 августа, после того, как министру сделали операцию. По словам Вучича, министр пока трудно разговаривает, но может двигать правой рукой и правой ногой.