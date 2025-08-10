RU

В Сербии министр с инсультом попал в больницу после прямого эфира

Фото: Александр Вучич и Дарко Глишич (blic.rs)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире на телевидении. Сейчас чиновник находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

Инцидент произошел 6 августа во время интервью на сербском канале TV Pink. Глишичу стало плохо, и трансляцию прекратили.

В сети опубликовали записи эфира. На кадрах заметно, что ведущие обеспокоены состоянием министра, который продолжил разговор, несмотря на проблемы со здоровьем.


Председатель правящей партии SNS Милош Вучевич посетил Глишича в больнице в воскресенье, 10 августа.

Президент Сербии Александар Вучич также посещал Глишича в четверг, 7 августа, после того, как министру сделали операцию. По словам Вучича, министр пока трудно разговаривает, но может двигать правой рукой и правой ногой.

Напомним, в апреле 2023 года президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Позже СМИ распространяли слухи, что якобы Эрдоган пережил сердечный приступ. Но президент Турции сказал, что у него было расстройство желудка.

