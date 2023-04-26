Президенту Туреччини Ердогану стало погано під час прямого ефіру

У вівторок, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано.

"69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав потім виступити в прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7", - йдеться в повідомленні.

Його телевізійна поява почалася більш ніж на 90 хвилин із запізненням, а потім була перервана посеред запитання через десять хвилин після початку шоу.

Як повідомляється, камера зафіксувала, як репортер, який ставив питання, встав зі стільця і трансляція перервалася.

"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів", - сказав Ердоган.

Потім він відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.