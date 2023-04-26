ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президенту Туреччини Ердогану стало погано під час прямого ефіру

Новость на русском →
Стамбул, Середа 26 квітня 2023 10:41
Президенту Туреччини Ердогану стало погано під час прямого ефіру Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на News18.

"69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав потім виступити в прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7", - йдеться в повідомленні.

Його телевізійна поява почалася більш ніж на 90 хвилин із запізненням, а потім була перервана посеред запитання через десять хвилин після початку шоу.

Як повідомляється, камера зафіксувала, як репортер, який ставив питання, встав зі стільця і трансляція перервалася.

"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів", - сказав Ердоган.

Потім він відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу .

Також раніше ми писали про те, які шанси в оппонента Ердогана Кемаля Киличдароглу перемогти на президентських виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Президентські вибори
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії