У Сербії міністр з інсультом потрапив до лікарні після прямого ефіру

Міністр фінансів Сербії Дарко Глішич переніс інсульт в прямому ефірі на телебаченні. Зараз посадовець перебуває в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.

Інцидент стався 6 серпня під час інтерв'ю на сербському каналі TV Pink. Глішичу стало погано, і трансляцію припинили.

У мережі опублікували записи ефіру. На кадрах помітно, що ведучі стурбовані станом міністра, який продовжив розмову, попри проблеми зі здоров'ям.

#6Ago El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025



Голова керівної партії SNS Мілош Вучевич відвідав Глішича в лікарні у неділю, 10 серпня.

Президент Сербії Александар Вучич також відвідував Глішича у четвер, 7 серпня, після того, як міністру зробили операцію. За словами Вучича, міністр поки важко розмовляє, але може рухати правою рукою і правою ногою.