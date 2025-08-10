В Сербии министр с инсультом попал в больницу после прямого эфира

Министр финансов Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире на телевидении. Сейчас чиновник находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

Инцидент произошел 6 августа во время интервью на сербском канале TV Pink. Глишичу стало плохо, и трансляцию прекратили.

В сети опубликовали записи эфира. На кадрах заметно, что ведущие обеспокоены состоянием министра, который продолжил разговор, несмотря на проблемы со здоровьем.

#6Ago El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 - QueTripaInforma (@QueTripaInforma) 6 августа 2025 г.



Председатель правящей партии SNS Милош Вучевич посетил Глишича в больнице в воскресенье, 10 августа.

Президент Сербии Александар Вучич также посещал Глишича в четверг, 7 августа, после того, как министру сделали операцию. По словам Вучича, министр пока трудно разговаривает, но может двигать правой рукой и правой ногой.