У Сербії десятки тисяч людей вийшли на протест проти Вучича

Що відбувається

Протест організувала неформальна студентська група, яка понад рік очолює масові антиурядові акції за підтримки опозиційних партій. Поліція оцінила кількість учасників у понад 34 тисячі осіб.

Акція завершилася мирно, однак частина учасників після її закінчення попрямувала до сусіднього мітингу прихильників Вучича і зіткнулася з бійцями ОМОНу.

Передісторія

Протести в Сербії тривають з кінця 2024 року - після обвалення даху залізничного вокзалу, що забрало 16 життів. Опозиція та студенти звинувачують владу в корупції і некомпетентності. Партія Вучича домінує на виборах з 2012 року - це вже п'яті вибори за десятиліття і четверті позачергові.