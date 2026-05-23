В Сербии десятки тысяч людей вышли на протест против Вучича

Что происходит

Протест организовала неформальная студенческая группа, которая более года возглавляет массовые антиправительственные акции при поддержке оппозиционных партий. Полиция оценила количество участников в более 34 тысяч человек.

Акция завершилась мирно, однако часть участников после ее окончания направилась к соседнему митингу сторонников Вучича и столкнулась с бойцами ОМОНа.

Предыстория

Протесты в Сербии продолжаются с конца 2024 года - после обрушения крыши железнодорожного вокзала, унесшего 16 жизней. Оппозиция и студенты обвиняют власть в коррупции и некомпетентности. Партия Вучича доминирует на выборах с 2012 года - это уже пятые выборы за десятилетие и четвертые внеочередные.