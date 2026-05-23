RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Сербии десятки тысяч людей вышли на протест против Вучича

23:36 23.05.2026 Сб
1 мин
Уступка президента не остановила массовый бунт, вспыхнули столкновения с ОМОНом
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)

Десятки тысяч людей вышли на антиправительственный протест в Белграде под лозунгом "Студенты побеждают".

Что происходит

Протест организовала неформальная студенческая группа, которая более года возглавляет массовые антиправительственные акции при поддержке оппозиционных партий. Полиция оценила количество участников в более 34 тысяч человек.

Акция завершилась мирно, однако часть участников после ее окончания направилась к соседнему митингу сторонников Вучича и столкнулась с бойцами ОМОНа.

Предыстория

Протесты в Сербии продолжаются с конца 2024 года - после обрушения крыши железнодорожного вокзала, унесшего 16 жизней. Оппозиция и студенты обвиняют власть в коррупции и некомпетентности. Партия Вучича доминирует на выборах с 2012 года - это уже пятые выборы за десятилетие и четвертые внеочередные.

Выборы запланированы между концом сентября и серединой ноября. Сторонники Вучича отвечают кампанией под лозунгом "Сербия побеждает", обвиняя протестующих в иностранном финансировании.

В декабре 2025 года Сербия впервые за 13 лет проигнорировала саммит "ЕС - Западные Балканы" - переговоры о членстве страны в ЕС фактически остановились.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СербияВучичБелград