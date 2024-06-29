У Сербії чоловік з арбалета поранив поліцейського біля посольства Ізраїлю

За інформацією, яку неофіційно отримав кореспондент РТС, чоловік неодноразово підходив до поліцейського відділу, щоб щось запитати. А потім він відкрив двері та вистрілив поліцейському в шию з арбалета. Поліцейський відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападника. Від поранень зловмисник пізніше помер.

Поліцейський вижив, його вже прооперували та перевели в реанімацію. Особу нападника встановлюють.

Проте міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич вважає, що напад був терористичним актом, за яким може стояти ваххабітський рух (одна з течій в сунітському ісламі). З метою безпеки правоохоронці, за словами Дачича, затримали ще кількох людей.