В Сербии мужчина из арбалета ранил полицейского у посольства Израиля

По информации, которую неофициально получил корреспондент РТС, мужчина неоднократно подходил к полицейскому отделу, чтобы что-то спросить. А потом он открыл дверь и выстрелил полицейскому в шею из арбалета. Полицейский открыл ответный огонь, ранив нападавшего. От ранений злоумышленник позже скончался.

Полицейский выжил, его уже прооперировали и перевели в реанимацию. Личность нападавшего устанавливают.

Однако министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич считает, что нападение было террористическим актом, за которым может стоять ваххабитское движение (одно из течений в суннитском исламе). В целях безопасности правоохранители, по словам Дачича, задержали еще несколько человек.