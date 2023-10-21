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На Кіпрі біля посольства Ізраїлю пролунав вибух

Нікосія, Субота 21 жовтня 2023 12:40
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На Кіпрі біля посольства Ізраїлю пролунав вибух Фото: на Кіпрі біля посольства Ізраїлю пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав біля посольства Ізраїлю на Кіпрі у суботу, 21 жовтня. Ймовірно, здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Cyprus Mail.

Вибух пролунав сьогодні зранку у Нікосії. Поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року. За попередніми даними, всі четверо прибули на Кіпр з Сирії.

Поліція Кіпру обстежила автомобіль підозрюваних, всередині машини знайшли два ножі та молоток. Тому 21-річного власника авто затримали за зберігання зброї.

Як зазначають ЗМІ, вибуховий пристрій з піротехнічним матеріалом був не дуже потужний. Він здетонував за 30 мерів від входу у посольство Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Події в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнам світу проходять акції на підтримку палестинського народу. Часто вони закінчують сутичками та затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та у світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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