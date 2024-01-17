У Сербії заарештували лідера опозиції. Він заявив, що його катували

Лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича було заарештовано на початку січня 2023 року. Коли його відпустили, він заявив, що його катували правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало?

На початку місяця співробітники спецслужб заарештували лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича після того, як він вшанував пам'ять косовських албанців, які воювали проти сербів.

Як розповів адвокат затриманого Чедомір Стойкович, Сандуловича нібито жорстоко побили під час допиту в приміщенні Агентства з безпеки і інформації (BIA). Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Причиною для арешту слугувало відео, яке Сандулович опублікував Twitter. На ньому він поклав вінок до меморіалу "Адем Яшарі" в селі Преказ, встановлений з нагоди вшанування пам’яті одного із засновників Армії визволення Косова Адема Яшарі та його родини, які були вбиті у березні 1998 року.

Сандулович заявив про побиття

Правоохорнці відпустиои Сандуловича з під варти. На волі він заявив, що його "били мене, катували, принижували та погрожували вбити мене та мою родину".

Його адвокати заявили, що в результаті жорстокого поводження їх підопічний був паралізований, а також страждає від пошкодження нерва.

" Я був викрадений співробітниками сербської таємної поліції, які били мене, катували, принижували і погрожували вбити мене і мою сім'ю протягом більше шести годин, ставлячи під загрозу не тільки моє здоров'я, а й життя. Все це через моє політичне самовираження і покладання квітів на могилу вбитої семирічної дівчинки, яка належала до сім'ї Джашарі", - заявив сам Сандулович.

Протести у Сербії через фальсифікацію виборів

Нагадаємо, 17 грудня у Сербії відбулися позачергові парламентські та місцеві вибори. Вучич оголосив про перемогу правлячої партії "Сербська прогресивна партія".

Після оголошення результатів виборів сотні людей вийшли на протести. Опозиція вважає вибори сфальсифікованими та закликала до анулювання результатів голосування.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ заявили про втручання влади на виборах.

На тлі цього у столиці Сербії Белграді люди кілька днів поспіль проводять акції протесту проти результатів виборів, які називають сфальсифікованими.

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