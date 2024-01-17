В Сербии был арестован лидер оппозиции. Он заявил, что его пытали

Лидер оппозиционной сербской Республиканской партии Никол Сандулович был арестован в начале января 2023 года. Когда его отпустили, он заявил, что его пытали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что предшествовало?

В начале месяца сотрудники спецслужб арестовали лидера оппозиционной сербской Республиканской партии Николая Сандуловича после того, как он почтил память косовских албанцев, воевавших против сербов.

Как рассказал адвокат задержанного Чедомир Стойкович, Сандуловича якобы жестоко избили во время допроса в помещении Агентства по безопасности и информации (BIA). Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Причиной ареста служило видео, которое Сандулович опубликовал Twitter. На нем он возложил венок к мемориалу "Адем Яшари" в селе Преказ, установленный по случаю памяти одного из основателей Армии освобождения Косово Адема Яшари и его семьи, которые были убиты в марте 1998 года.

Сандулович заявил об избиении

Правоохранители отпустили Сандуловича из-под стражи. На свободе он заявил, что его "били меня, пытали, унижали и угрожали убить меня и мою семью".

Его адвокаты заявили, что в результате жестокого обращения их подопечный был парализован, а также страдает от повреждения нерва.

" Я был похищен сотрудниками сербской тайной полиции, которые избивали меня, пытали, унижали и угрожали убить меня и мою семью в течение более шести часов, ставя под угрозу не только мое здоровье, но и жизнь. Все это из-за моего политического самовыражения". и возложение цветов на могилу убитой семилетней девочки, которая принадлежала семье Джашари", - заявил сам Сандулович.

Протесты в Сербии из-за фальсификации выборов

Напомним, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные парламентские и местные выборы. Учитель объявил о победе правящей партии "Сербская прогрессивная партия".

После объявления результатов выборов сотни людей вышли на протесты. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и призвала к аннулированию результатов голосования.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заявили о вмешательстве властей на выборах.

На фоне этого в столице Сербии Белграде люди несколько дней подряд проводят акции протеста против результатов выборов, которые называют сфальсифицированными.

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