Сербія збільшить чисельність бійців спецназу втричі

"Зарплата буде величезною. Базова зарплата перевищуватиме 2000 євро, і ви знаєте, що туди входить – чергування, нічні зміни, понаднормові та все інше. Таким чином, це становитиме майже 3000 євро", - сказав Вучич.

Він запросив юнаків та дівчат подавати заявки та повідомив, що незабаром відбудеться конкурс для відбору військових.

ЦІ нововведення були запроваджені на тлі нещодавнього чергового загострення на кордоні між Сербією і Косово.