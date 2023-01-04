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Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза

Фото: президент Сербии Александар Вучич (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В этом году одним из приоритетных направлений для Сербии является укрепление и усиление армии. В частности, планируют увеличить количество военных спецназа и повысить им заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

"Зарплата будет огромной. Базовая зарплата будет превышать 2000 евро, и вы знаете, что туда входит - дежурство, ночные смены, сверхурочные и все прочее. Таким образом, это составит почти 3000 евро", - сказал Вучич.

Он пригласил юношей и девушек подавать заявки и сообщил, что в скором времени состоится конкурс по отбору военных.

Эти нововведения были введены на фоне недавнего очередного обострения границы между Сербией и Косово.

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.

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