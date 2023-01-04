Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза

"Зарплата будет огромной. Базовая зарплата будет превышать 2000 евро, и вы знаете, что туда входит - дежурство, ночные смены, сверхурочные и все прочее. Таким образом, это составит почти 3000 евро", - сказал Вучич.

Он пригласил юношей и девушек подавать заявки и сообщил, что в скором времени состоится конкурс по отбору военных.

Эти нововведения были введены на фоне недавнего очередного обострения границы между Сербией и Косово.